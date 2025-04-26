На тушение крыши здания в Москве отправили более полусотни спасателей
МЧС Москвы: 55 пожарных тушат крышу трехэтажного здания на юго-западе столицы
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Елена Катасонова]
В юго-западной части Москвы в субботу, 26 апреля, возник пожар на Азовской улице. Загорелась кровля трехэтажного здания, сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по г. Москве.
Сообщение о происшествии ведомство опубликовало около 11 часов ночи.
Как стало известно, огонь возник на крыше неэксплуатируемого здания в районе ТРЦ «Азовский» в Зюзино.
По данным МЧС, для ликвидации возгорания на место происшествия направлены 55 специалистов и 17 единиц техники.
Ранее прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств возгорания, которое произошло в многофункциональном здании в Раменском.