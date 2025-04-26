На тушение крыши здания в Москве отправили более полусотни спасателей

В юго-западной части Москвы в субботу, 26 апреля, возник пожар на Азовской улице. Загорелась кровля трехэтажного здания, сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по г. Москве.

Сообщение о происшествии ведомство опубликовало около 11 часов ночи.

Как стало известно, огонь возник на крыше неэксплуатируемого здания в районе ТРЦ «Азовский» в Зюзино.

По данным МЧС, для ликвидации возгорания на место происшествия направлены 55 специалистов и 17 единиц техники.

Ранее прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств возгорания, которое произошло в многофункциональном здании в Раменском.