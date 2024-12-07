На участке «трассы смерти» под Тюменью полностью перекрыто движение из-за ДТП

Как проинформировали в пресс-службе УГИБДД МВД России по Тюменской области, крупное ДТП произошло в ночь на субботу, 7 декабря, на 227-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, которая «славится» своей аварийностью.

Сообщается, что, согласно предварительной информации, самосвал с поднятым кузовом марки «Хово» протаранил железобетонную балку строящегося путепровода. Водитель получил травмы и был увезен скорой помощью в ближайшую клинику. На указанном участке движение в обе стороны было полностью перекрыто инспекторами.

«Внимание, перекрыто движение транспорта в обоих направлениях на 227 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе… В результате ДТП 28-летний водитель грузовика с травмами госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.

В настоящее время на месте работают оперативники и инспекторы ГИБДД. Сотрудники дорожных служб занимаются восстановлением отбойников. Есть опасность обрушения путепровода. Объезд места автоаварии осуществляется по соседней трассе Тобольск — Вагай.

Ранее сообщалось, что в Воронеже автобус с 60 пассажирами столкнулся с грузовиком.