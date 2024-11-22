На Украине допустили российский удар «Орешником» по центру Киева

Российская армия в состоянии нанести удар ракетами «Орешник» по объектам в центре Киева. Такое допущение сделал Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества. Его мнение привели украинские СМИ.

Жмайло считает, что ВС РФ могут ударить «Орешниками» по Киеву, причем даже по центру города. К этому, по его утверждению, приготовились украинские власти. Сам же он надеется на то, что Москва после демонстрации силы воздержится от новых атак.

«Готовы ли они так идти ва-банк? Я думаю, что после этого они возьмут паузу, чтобы на дипломатическом поле пережимать наших западных партнеров», — указал он.

Ранее по поводу «Орешников» высказался Владимир Зеленский. По его утверждению, Украина уже затребовала у своих союзников системы ПВО, которые в состоянии перехватывать баллистические ракеты средней дальности. Он считает, что украинцам просто необходимы средства для предотвращения новых опасностей.