Зеленский затребовал у Запада ПВО для борьбы с «Орешником»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев уже запросил у своих союзников системы противовоздушной обороны, которые в состоянии бороться с российскими ракетами «Орешник». Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Украинские власти уже затребовали от Запада поставку новых систем ПВО, которые способны перехватывать ракеты средней дальности, в том числе и новейшие российские ракеты «Орешник».

«Министр обороны Умеров уже работает с партнерами для получения новых систем ПВО», — указал Зеленский.

По его утверждению, Киев должен получить такие системы, которые оградят украинцев от новых рисков.

Ранее Зеленский выступил в Верховной Раде и раскритиковал ряд западных стран за очередной отказ Украине в членстве в НАТО. По его мнению, у некоторых глав государств не хватает политической воли на подобный шаг. Он заявил о жизненной необходимости у украинцев в том, чтобы их пустили в Северо-Атлантический блок.