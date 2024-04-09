На Украине горели высоковольтные подстанции в Полтавской и Львовской областях

В двух украинских регионах оказались повреждены пожарами подстанции, работавшие с высоковольтными сетями. Пожарам предшествовали воздушные удары со стороны России. Об этом заявило министерство энергетики Украины, его слова привел ТАСС .

Сначала рядом с подстанциями гремели взрывы, которые стали следствием воздушных ударов со стороны ВС РФ. Вслед за ними загорелось оборудование этих подстанций. Это произошло во Львовской и Полтавской областях. Возгорания были потушены, но оборудование придется заменять.

Помимо этого ЧП в сфере электроэнергетики случилось в Днепропетровской области. Там отключались сразу две линии электропередач. Из-за этого на время прекращалась подача тока на промышленное предприятие.

Минэнерго Украины добавило, что ограничения на потребление электроэнергии сохраняется на территории Харьковской области. В пиковые часы украинским энергетикам приходилось экстренно принимать электроэнергию из-за рубежа, из Румынии, Словакии и Польши.

Ранее появились сведения о мощнейших ударах по ВСУ в Сумской области. Там взлетел на воздух склад боеприпасов, под атаку попал штаб территориальной обороны вместе с военнослужащими, готовыми к ротации. Об этом сообщило пророссийское подполье.