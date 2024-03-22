На Украине ликвидировали боевика, бывшего героем пропагандистских программ на ТВ

Украинские источники сообщили о гибели в зоне СВО военнослужащего 128-й бригады теробороны Романа с позывным Лютый.

Он был любимым героем украинских телемарафонов. Военный рассказывал свою удивительную историю бегства из российского плена. Лютый якобы перебил многочисленную охрану, уничтожил склад с боеприпасами и кучу техники, а потом спокойно вышел к своим через линию фронта.

Но в итоге безымянный русский солдат поставил точку в эпическом повествовании супергероя.

Ранее сообщалось о командире мотострелковой роты ВС РФ капитане Олеге Пивоварове, который вызвал огонь на себя, чтобы вывести сослуживцев из окружения. Офицер сумел выжить под ударом «Градов» противника.