По словам экс-депутата Верховной Рады Егора Фирсова, украинские войска находятся на грани потери контроля за пятью городами в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило украинское издание Страна.ua.

Он уточнил, что это Часов Яр, Курахово, Покровск, Мирноград и Великая Новоселка.

По мнению украинского экс-парламентария, российская армия концентрирует свои наступления на ряде ключевых участков и создает серьезные проблемы для украинских войск.

Ранее сообщалось, что ВС России зажали около 700 военных ВСУ и наемников на заводе в Часовом Яре.