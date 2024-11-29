Порядка 700 ВСУшников, среди которых минимум 100 наемников из зарубежных стран, находятся в полуокружении в районе огнеупорного завода в Часовом Яре. Как сообщает телеграм-канал Mash, Вооруженные силы России взяли под контроль все основные пути, по которым можно покинуть данную территорию.

По имеющимся у информационного канала данным, в катакомбах есть выходцы из Грузии, Колумбии и Италии. Среди представителей последней страны – деятельные члены различных группировок с фашистскими убеждениями. По неприятелю наши военные наносят артиллерийские и авиационные удары, в том числе корректируемыми авиабомбами.

Вместе с тем продолжаются сражения за высотную застройку Часова Яра. Российские войска готовятся к охвату города с южной стороны. Со слов участников событий, бои за населенный пункт подходят к логическому завершению.

Ранее сообщалось о том, что российские войска выбили украинцев из сел Раздольное и Воровское Донецкой Народной Республики.