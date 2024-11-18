Украинская армия ставила своей задачей-максимум при создании плацдармов на левом берегу Днепра выход на территорию Крыма. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Журналисты сослались на слова представителей командования 36-й бригады ВСУ, а также на утверждения некоторых представителей оборонного комитета из Верховной Рады.

«Говорили, что нужно проломить только переднюю линию, которая проходит по ближайшим к побережью населенным пунктам — от Корсунки и до Олешек», — указали журналистам.

Украинским морским пехотинцам для выхода на территорию Республики Крым предстояло, помимо форсирования Днепра, пройти на другом его берегу еще 80 км по занятой российскими войсками территории. По мнению Киева, ВС РФ не имели никаких частей в глубине обороны, поскольку все они якобы сосредоточены на передовой. В то же время стояла и вторая задача, уже более осуществимая. Атаки ВСУ должны были растянуть фронт активных действий и отвлечь российские подразделения от Донбасса и Запорожья.

Ранее сообщалось, что ВСУ признали свое отступление сразу в четырех местах. Украинские части вынуждены отходить на Кураховском, Южнодонецком, Покровском и Угледарском направлениях. В то же время подразделения ВС РФ продолжают вести активные боевые действия и в Курской области.