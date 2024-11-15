Такое развитие событий, как сообщается, связано с оперативно-тактическими сложностями, которые украинская армия испытывает на Покровском, Кураховском, Южнодонецком и Угледарском направлениях. На эту ситуацию на одном из видеохостингов обратил внимание Олег Стариков, полковник Службы безопасности Украины в отставке, в ходе анализа текущей обстановки.

По его мнению, украинским военным пока не удается стабилизировать фронт на данных участках, что вынуждает их постепенно отступать на новые позиции. Он отмечает, что Генеральному штабу ВСУ пока не удается найти способы для изменения сложившейся ситуации.

Кроме того, в своем анализе Стариков указывает на усложнение обстановки из-за переноса украинских резервов на другие направления, в частности в сторону Курской области. Это, по его словам, оказывает дополнительное давление на фронт в Донбассе, где российские силы продолжают активное наступление.

Эксперт также выражает критику в отношении тактического подхода украинского командования. Он подчеркивает, что отсутствие четкой стратегии и ориентация исключительно на тактические решения нижнего уровня могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации.

Боевые действия в Донбассе продолжают оставаться в центре внимания, поскольку российские войска ведут активное продвижение, что усугубляет положение украинской армии на ключевых участках фронта.

Ранее стало известно о том, что Forbes назвал дерзкий штурм Купянска силами ВС РФ «зловещим знаком для перенапряженных украинских войск».