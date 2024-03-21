На Украине официально считаются пропавшими без вести около 30 тысяч человек

Около 30 тысяч человек на Украине считаются пропавшими без вести, сообщил украинский омбудсмен Верховной рады Дмитрий Лубинец.

В офисе омбудсмена уточнили, что это число может быть неточным, так как Единый реестр лиц, пропавших без вести, все еще находится в состоянии наполнения.

Пленные ВСУ рассказывали, что украинские командиры зачастую запрещать выносить с поля боя тела убитых солдат. Их зачисляют в пропавшие без вести, и на протяжении нескольких месяцев на «мертвые души» продолжает поступать финансирование, которое офицеры делят между собой.

Ранее Лубинец заявил о противоречии нового украинского законопроекта о мобилизации с конституцией страны.