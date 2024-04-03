На Украине опасаются массированного удара российскими «Калибрами»
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Российские корабли в любой момент готовы нанести массированный удар по Украине крылатыми ракетами «Калибр», заявила спикер оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк.
По ее данным, у России готово к применению 50 «Калибров», которые могут быть запущены как с надводных, так и подводных кораблей.
Причем спикер отметила, что для ударов по украинской инфраструктуре чаще применяются именно субмарины для исключения ответных атак со стороны украинских дронов.
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов* заявил, что Россия накапливала «Калибры» для массированного удара с начала года.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов