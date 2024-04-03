На Украине опасаются массированного удара российскими «Калибрами»

По ее данным, у России готово к применению 50 «Калибров», которые могут быть запущены как с надводных, так и подводных кораблей.

Причем спикер отметила, что для ударов по украинской инфраструктуре чаще применяются именно субмарины для исключения ответных атак со стороны украинских дронов.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов* заявил, что Россия накапливала «Калибры» для массированного удара с начала года.

* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов