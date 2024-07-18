На Украине опасаются нового наступления армии РФ в Запорожской области

Армия РФ может готовить новое наступление в Запорожской области, заявил украинский чиновник Петр Андрющенко, занимающий должность советника мэра Мариуполя, освобожденного российскими войсками еще весной 2022 года.

По его данным, российская армия накапливает силы на Запорожском направлении и собирается нанести удар со стороны Токмака.

Газета New York Times писала, что российские войска пытаются вернуть под свой контроль те немногие населенные пункты, которые ВСУ смогли отвоевать в ходе летнего наступления 2023 года в Запорожской области и на юге ДНР. Так, недавно было освобождено важное село Урожайное.

Об освобождении Урожайного сообщалось в официальной сводке Минобороны РФ за 14 июля.