На Украине предложили освобождать заключенных, которые хотят воевать

Верховная Рада Украины рассмотрит новый законопроект, согласно которому заключенных будут освобождать досрочно при одном условии: осужденные должны подписать контракт на военную службу с Минобороны страны.

Документ опубликован на сайте Верховной Рады, но еще не в полной версии. Из обнародованной информации стало известно, что на Украине могут начать процесс досрочного освобождения некоторых заключенных. Уточняется, что возможность у осужденных появится только при введении в стране некого особого режима.

Законопроект изменит некоторые положения Уголовного кодекса Украины.

Авторами инициативы выступили председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк и ее 13 сторонников. В СМИ сообщают, что вероятность принятия предложения депутатов оценивается как очень высокая. Однако пока в Раде не сообщали ни подробностей о законопроекте, ни точной даты рассмотрения.

Ранее сообщалось, что потеря комплексов Patriot может обернуться для Украины настоящей трагедией.