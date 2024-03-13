В свежем интервью в одном из видеохостингов на канале «Да это так», украинский политолог Вадим Карасев высказал утверждение о действиях Вооруженных сил России на территории Украины, подчеркнув особый акцент на уничтожении систем ПВО, включая ЗРК Patriot.

Согласно словам Карасева, действия российских военных направлены на ликвидацию украинских ПВО с целью обеспечения безопасности воздушного пространства для грядущих операций военной авиации.

Эксперт объяснил, что в современных условиях обычные средства ПВО Украины не обладают достаточной эффективностью для противодействия российским самолетам, осуществляющим бомбардировки с использованием управляемых авиационных боеприпасов. Таким образом, Россия, согласно высказыванию Карасева, вынуждена была сконцентрировать свое внимание на системах ПВО, таких как американские ЗРК Patriot, способных противостоять данному виду угрозы.

Оценка военных экспертов, упомянутая в интервью, свидетельствует о том, что на территории Украины уже имеются участки, лишенные должной защиты, и что такие уязвимые зоны могут продолжить расширяться. Это обстоятельство приводит к серьезным вопросам о безопасности и обороне Украины в условиях усиливающегося напряжения.

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