Сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по зданию «Новой почты» в Одессе, в которой находились ракеты, артиллерийские боеприпасы и иное западное вооружение.

Поначалу киевская пропаганда начала обвинять Россию в «очередном» ударе по гражданскому объекту. «Новая почта» обещала компенсировать стоимость утерянных посылок, но не объяснила, какие «посылки» продолжали детонировать в течение нескольких часов после удара.

Но затем официальный украинский канал Radio NV выпустил ролик, в котором подтвердил, что в здании «Новой почты» находились ракеты Storm Shadow.

Украинский режим использует гражданские объекты для хранения вооружения и размещения личного состава. Это не может обмануть российскую разведку, но Киев пытается выжать после ударов по этим объектам хотя бы пропагандистский эффект. Однако на этот раз мощный пожар и детонация не могли скрыть правду.