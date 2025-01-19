Подразделения российской армии освободили населённый пункт Воздвиженка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом стало известно из обновленной сводки, опубликованной в воскресенье, 19 января, Министерством обороны Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что село Воздвиженка было освобождено благодаря активным наступательным операциям, проведенным подразделением группировки «Центр».

Также сообщается, что российские войска нанесли удар по девяти бригадам Вооруженных сил Украины в десяти населенных пунктах Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 535 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113 производства США и финский БТР Pasi, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.