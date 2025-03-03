Киеву надо принять решение о снижении возраста мобилизации на фоне очень тяжелой военно-политической ситуации в стране. Так считает генерал-лейтенант Игорь Романенко, который ранее занимал пост заместителя начальника Генштаба ВСУ. Свое мнение он изложил во время выступления на телеканале «Эспрессо».

По словам Романенко, мобилизация должна стать справедливой.

«Призыв должен охватывать граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Также необходим переход экономики на военный лад и усиление ответственности граждан за защиту государства», — указал генерал-лейтенант ВСУ.

Генерал добавил, что также необходимо поменять законодательство и усовершенствовать его с целью борьбы с коррупцией. На Украине, как считает Романенко, надо усилить меры по противодействию различным злоупотреблениям.

Ранее сообщалось, что сын Дональда Трампа пришел ужас после просмотра видео, в котором сотрудники территориального центра комплектования принудительно мобилизуют мужчину на Украине. Он назвал такое явление «абсолютным злом» и выразил уверенность, что такого не должно происходить.