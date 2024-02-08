На Украине расформировали полицейский полк из-за отказа идти на фронт

В Днепропетровске расформировали полицейский полк спецназначения из-за отказа идти на фронт в штурмовую бригаду, сообщил замглавы национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Он назвал недовольство полицейских «единичным и недопустимым фактом».

Спецназовцам не удалось избежать отправки на фронт. Их всех без исключения зачислили в штурмовую бригаду «Лють» («Ярость»). Альтернативой для них было увольнение из полиции и немедленное вручение повесток.

Ранее сообщалось, что на фоне кадрового дефицита Украина призывает заключать контракты с ВСУ наемников со всего мира.