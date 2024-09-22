На Украине считают, что нашли выход из конфликта с Россией. По мнению львовского журналиста Остапа Дроздова, для этого Украина должна лишь отказаться от Крыма. Об этом он заявил в эфире телеканала NTA.

Польский министр обороны Радослав Сикороский ранее выразил мнение, что Крымский полуостров якобы нужно передать под мандат ООН, а через 20 лет провести «новый референдум». Однако эта идея вызвала вопросы даже на Украине. Население полуострова уже изъявило свою волю, кроме того, территория официально входит в состав России. Примечательно, что сам Сикорский свое заявление позже отверг. Он заявил, что слова о референдуме просто один из возможных сценариев.

«Все то, что мы по Крыму услышали от Радослава Сикорского, мы это будем слышать ото всех и всюду, потому что мировое виденье выхода из конфликта базируется на формуле «минус Крым», — сказал Дроздов.

По мнению львовского журналиста, Украина должна официально отказаться от идеи присвоить Крым себе, так как полуостров уже вернулся в состав России. При этом Дроздов считает, что добровольное отречение Киева от идеи захвата полуострова Вооруженными силами Украины могло бы поспособствовать завершению конфликта с Россией.

Напомним, российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что тема принадлежности Крыма России закрыта окончательно.

Ранее политолог Джон Миршаймер заявил, что мирный план Путина является лучшим возможным для Украины.