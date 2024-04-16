На Украине разгорелся скандал с поставкой польских бронетранспортеров

На Украине разгорелся очередной скандал с поставкой западных вооружений из Польши, пишет «Военная хроника».

Выяснилось, что большая часть техники поставляется в нерабочем состоянии, а отремонтировать ее не представляется возможным.

В частности, речь идет о польских бронетранспортерах Rosomak с боевым модулем Hitfist 30Р, оснащенным 30-мм пушкой Mk 44 Bushmaster. Владельцем технологии на ее изготовление является не Польша, а Италия. Поэтому сломанные башни требуют продолжительного времени на восстановление и дополнительной оплаты, тогда как денег ни у Польши, ни тем более у Украины нет.

Примерно те же проблемы и с поставленными Польшей танками — нехватка запчастей и разного рода механические сложности. При этом поляки без стеснения признают, что отправляет Киеву «немного проблемную технику».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина обречена на поражение без западной помощи.