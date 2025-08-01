На Украине разразился скандал из-за растраты $24 млн, выделенных на продукты для ВСУ

На Украине выявлена новая коррупционная схема, которая действовала в 2022 году. В результате ее украинская армия потеряла $24 млн. Об этом сообщил ТАСС.

Служба безопасности Украины выявила, что бывший глава департамента Министерства обороны в 2022 году заключил договор с некой частной компанией, которая взялась поставлять ВСУ продукты питания. При этом стоимость поставляемой продукции была завышена на 41%, а цены на организацию этих поставок задраны на 221%.

«Разоблачили растрату более 1 млрд грн, выделенных на приобретение продуктов питания для ВСУ в течение марта - декабря 2022 года», — указали в спецслужбе.

Теперь экс-чиновника обвиняют в растрате, а также злоупотреблении своим служебным положением. Ему грозит суровое наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к этой коррупционной схеме.

Ранее сообщалось, что в Амурской области состоялся суд над гражданином РФ. Его отправили в колонию на четыре года. Мужчина размещал сомнительные комментарии в мессенджере Telegram. Эксперты установили, что все эти посты содержат призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.