Жителя Приамурья отправили в колонию на четыре года за посты в мессенджере

Гражданин РФ получил срок в колонии за те посты, которые размещал в мессенджере Telegram. Об этом сообщило агентство PriamurMedia.

Делом жителя Амурской области занималась Федеральная служба безопасности. Она еще в прошлом году установила, что мужчина размещал сомнительные комментарии в мессенджере. Эксперты установили, что все эти посты содержат призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Дело обвиняемого рассматривал 1-й Восточный окружной военный суд. Он признал него виновным и принял решение — назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с содержанием в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в преддверии суда по делу о теракте в «Крокус сити холле» появились новые фигуранты. СМИ обнародовали фотографии трех людей. Один из них является родственником и сообщником обвиняемых, другие двое подозреваемых входят в террористическую организацию и также подозреваются в совершении преступлений.