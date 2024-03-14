Украинские диверсионные группы разнесли еще до того, как они вступили на территорию России, сокрушается киевский военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Он уверен, что это произошло из-за утечки информации в ГУР о готовящейся операции. Уцелевшие боевики подтверждают, что на границе с Украиной их ждали. По словам Снегирева, это уже четвертый случай, когда российские спецслужбы раскрывают планы ГУР.

На самом деле Россия давно укрепляет границу, создавая инженерные сооружения и разворачивая системы наблюдения разных типов. Так что рейды диверсионных групп никак не могли стать сюрпризом для российских военных.

К тому же заранее предполагалось, что ВСУ усилят террористическую активность накануне выборов президента России.

Сегодня Минобороны опубликовало кадры жесткого разгрома диверсантов ВСУ, пытавшихся совершить прорыв в районе села Сподарюшино в Белгородской области.