Владимир Зеленский приехал в Славянск, где посетил военных, проходящих лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Украинские паблики назвали это событие «плохой приметой». Они вспоминают посещение Зеленским Авдеевки.

В декабре президент Украины сделал селфи с надписью «Авдіївка — це Україна», а в феврале российские войска освободили город.

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин предположил, что после освобождения Часов Яра российские войска развернут наступление в сторону Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска.