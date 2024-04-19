На Украине считают приезд Зеленского в Славянск знаком скорой сдачи города
Фото: [t.me/V_Zelenskiy_official]
Владимир Зеленский приехал в Славянск, где посетил военных, проходящих лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Украинские паблики назвали это событие «плохой приметой». Они вспоминают посещение Зеленским Авдеевки.
В декабре президент Украины сделал селфи с надписью «Авдіївка — це Україна», а в феврале российские войска освободили город.
Ранее спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин предположил, что после освобождения Часов Яра российские войска развернут наступление в сторону Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска.