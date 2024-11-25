На Украине собрались мобилизовать военных пенсионеров
Депутат Рады Констанкевич предложила мобилизовать в ВСУ военных пенсионеров
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Украинские военные, которые вышли в отставку, но при этом способные служить в армии, должны снова отправиться служить в ВСУ. Так считает Ирина Констанкевич, депутат Верховной Рады, свою точку зрения она изложила в эфире одного из телеканалов.
Парламентарий отметила, что в тылу сейчас находятся десятки тысяч военных пенсионеров, которые получают все положенные им выплаты от государства.
«Более 100 тысяч военных пенсионеров пригодного возраста, способных держать оружие в руках. Они вполне могут пополнить ряды ВСУ, а 40 тысяч из этой категории уже воюют», — указала она.
Констанкевич добавила, что в мобилизационный список можно добавить и полицейских, силовиков, а также работников службы по чрезвычайным ситуациям. По ее мнению, у Украины есть еще серьезный потенциал для мобилизации.
Ранее другой депутат Рады, Алина Михайлова, призвала к проведению мобилизации насильственными методами. Сотрудники территориальный центров комплектации должны принудительно усаживать людей в автобусы и отправлять их к местам несения службы.