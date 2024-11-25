На Украине собрались мобилизовать военных пенсионеров

Украинские военные, которые вышли в отставку, но при этом способные служить в армии, должны снова отправиться служить в ВСУ. Так считает Ирина Констанкевич, депутат Верховной Рады, свою точку зрения она изложила в эфире одного из телеканалов.

Парламентарий отметила, что в тылу сейчас находятся десятки тысяч военных пенсионеров, которые получают все положенные им выплаты от государства.

«Более 100 тысяч военных пенсионеров пригодного возраста, способных держать оружие в руках. Они вполне могут пополнить ряды ВСУ, а 40 тысяч из этой категории уже воюют», — указала она.

Констанкевич добавила, что в мобилизационный список можно добавить и полицейских, силовиков, а также работников службы по чрезвычайным ситуациям. По ее мнению, у Украины есть еще серьезный потенциал для мобилизации.

Ранее другой депутат Рады, Алина Михайлова, призвала к проведению мобилизации насильственными методами. Сотрудники территориальный центров комплектации должны принудительно усаживать людей в автобусы и отправлять их к местам несения службы.