На Украине сообщили о возгорании одного из зданий НБУ

Центральный банк Украины (НБУ) сообщил в социальных сетях о повреждениях одного из своих объектов в результате взрывов в Киеве, произошедших в среду, 1 января, во время воздушной тревоги.

Ранее в тот же день украинские средства массовой информации сообщали о двух сериях взрывов в столице на фоне объявленной тревоги. В результате инцидента на крыше одного из зданий НБУ, расположенного в Печерском районе, возник пожар.

В пресс-службе банка уточнили, что возгорание было быстро ликвидировано, а повреждения ограничились крышей и окнами верхних этажей. Подчеркивается, что все подразделения финансового регулятора продолжают функционировать в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области продолжают греметь взрывы на фоне ревущей тревоги.