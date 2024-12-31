В Киеве и Киевской области продолжают греметь взрывы на фоне ревущей тревоги

Сразу несколько серий взрывов прогремели в Киеве и Киевской области в ночь на среду, 31 декабря, сообщили ряд украинских СМИ.

По данным украинского Минцифры, воздушная тревога в Киеве и Киевской области объявлена с 02:56 (03:56 по Москве).

«В Киеве был слышен взрыв», — говорится опубликованном в Telegram-канале телеканала «Общественное» сообщении.

Позднее телеканал вновь проинформировал о новой серии взрывов в столице Украины.

Одновременно с этим украинское издание «Зеркало недели» поведало о громких взрывах в городе Шостка Сумской области.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу размещения ракет НАТО в Польше. Он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его проведении. Путин также заявил, что в том случае, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то в руках России окажутся данные об этом вооружении. Российская сторона попросит «наших ребят на Украине», и те передадут Москве ценные и современные решения, использованные в этих комплексах, если они там присутствуют.

По словам Пескова, Путин имел в виду, что «Орешник» как минимум на поколение опережает все существующие в мире вооружения.