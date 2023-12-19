На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске
Фото: [©РИА Новости/Пресс-служба правительства Приморского края]
На Украине произошла серия взрывов, сопровождаемая воздушной тревогой.
Об этом сообщают украинские СМИ. Событие произошло в Днепропетровске и вызвало повышенное напряжение в городе и активную реакцию со стороны служб безопасности.
Агентство РБК-Украина передает, что взрывы были слышны в различных частях Днепропетровска.
На текущий момент подробности и причины взрывов остаются неясными. Органы безопасности и экстренные службы направились на место происшествия для выяснения обстоятельств и оказания помощи возможным пострадавшим.