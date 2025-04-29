Украинские военкоматы решили пополнить служащими, имеющими боевой опыт, и по этой причине всех ранее не воевавших начнут отправлять на фронт. Такое заявление сделал Генеральный штаб Украины в своем телеграм-канале.

По имеющимся данным, в военкоматах на Украине в среднем служит порядка 70% тех, кто уже успел повоевать. Еще 20% составляют гражданские. Оставшиеся 10% работников не имеют опыта службы в боевых частях на линии боевого соприкосновения.

«Военнослужащие без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения воинской службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий», — указали в Генштабе.

На освободившиеся в военкоматах места будут назначать тех военных, которые по итогам ранений и контузий уже не могут служить по состоянию здоровья в боевых подразделениях.

Ранее сообщалось, что украинский военкомат объявил дезертиром летчика-космонавта Зубрицкого, который находится на околоземной орбите на Международной космической станции. По мнению сотрудников-украинцев, их бывший летчик перешел на службу в России и тем самым совершил преступление. За это его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.