Верховная Рада приняла закон об увеличении численности Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Таким образом, общая численность Госпогранслужбы составит 75 тысяч человек, из них 67 тысяч — военнослужащие.

В настоящее время украинским пограничникам приходится охранять границу не столько от проникновений извне, сколько от бегства «ухилянтов» (уклонистов от военной службы) из самой Украины.

Закон об ужесточении мобилизации может только увеличить число, скрывающихся от службы ВСУ. По данным украинских военкомов, только в Ивано-Франковской области сотрудники ТЦК не могут найти 36 тысяч уклонистов. Еще 30 тысяч человек «потерялись» в Полтавской области.