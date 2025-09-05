Стало известно, где могут прятаться сбежавшие из уральского СИЗО заключенные

Осужденные за подготовку к теракту россияне — 24-летние Иван Корюков и Александр Черепанов, сбежавшие из следственного изолятора (СИЗО) Екатеринбурга, могут прятаться на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ), дачах и приусадебных участках, предупредили в пресс-службе пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области.

Ведомство призвало жителей таких участков проявлять крайнюю бдительность и осторожность, сообщая о подозрительных личностях правоохранителям.

2 сентября в базе данных МВД России появилась информация о федеральном розыске Черепанова и Корюкова. На данный момент силовые структуры проводят масштабные поисковые мероприятия.

По информации портала e1.ru, сбежавших мужчин накануне зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная на одной из дач. Осужденные уже четвертые сутки бегут от полиции садами.

