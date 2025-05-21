На Украине загорелась Белоцерковская ТЭЦ

Издание опубликовало видео, на котором видно, что на ТЭЦ из одного из зданий идет очень густой черный дым. Из него также вырываются языки пламени. Украинские власти пока никак не комментировали это происшествие. Сами журналисты не приводили никаких причин, даже вероятных, этого пожара.

По информации из Сети, возгорание может быть связано с тем, что оборудование ТЭЦ изношено до предела. После удара по ней российскими беспилотниками, которые происходили ранее, не было проведено качественного ремонта.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье загорелся детский лагерь «Огонек», расположенный в поселке Маккавеево. Вспыхнувший пожар охватил часть здания площадью 120 кв. м. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара.