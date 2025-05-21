В Забайкалье загорелся детский лагерь «Огонек»
Детский лагерь «Огонек» загорелся в Забайкалье: горит корпус здания на 120 кв. м
Фото: [flickr.com]
В Забайкальском крае в детском лагере «Огонек» вспыхнул пожар, охвативший часть здания площадью 120 кв. м. В поселке Маккавеево, где расположен лагерь, с огнем сражаются 50 сотрудников экстренных служб, задействовано 11 единиц техники, сообщили в МЧС.
Неблагоприятные погодные условия, такие как засуха и сильный ветер, затрудняют процесс ликвидации возгорания. Местные жители сообщают о сильном задымлении в районе между Новокручининском и Маккавеевом, что затрудняет дыхание. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара.
Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался в многоэтажке Ставрополя.