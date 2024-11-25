Украинская армия будет вынуждена покинуть Курскую область, так как ей не хватит сил противостоять ВС РФ по всей линии обороны. Так считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков, он заявил об этом на своем YouTube-канале.

По его мнению, уход украинских войск с российской территории неизбежен.

«Нам придется выйти с Курской области, потому что у нас не хватит сил на это, — указал он.

По мнению Старикова, российские подразделения в данный момент ведут активное наступление на основной линии фронта, которая находится в Донбассе. По этой причине Киеву надо выводить ВСУ из-под Курска, хотя даже это не поможет им вернуть утраченные территории под свой контроль.

До этого такое же мнение появлялось в зарубежных СМИ. Журналисты привели мнение офицера украинской армии, по которому российская армия рано или поздно выбьет украинцев из Курской области. ВС РФ подтянут резервы, добьются перевеса и освободят собственную землю.