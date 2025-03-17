ВСУ потерпели в Курской области поражение, войска отступают, а десятки солдат сдаются в плен. Такое заявление сделал журналист Юрий Бутусов, его точку зрения привела газета «Украинская правда».

По утверждению журналиста, украинские подразделения в Курской области продолжают свой отход. Он дается ВСУ тяжелой ценой, поскольку российские части ведут преследование отступающих.

«Понесены значительные потери, много пропавших без вести. Противнику удалось захватить в плен несколько десятков наших военнослужащих», — указал он.

Бутусов также обвинил в катастрофической ситуации верховное командование, которое заранее не предположило развитие подобного сценария. Оно не было готово к наступлению ВС РФ и не приготовило пути для отступления.

Ранее сообщалось, что пленные украинцы, которые сдались в Курской области, обратились к своему командиру, который бросил их на произвол судьбы. Они передали ему привет и предложили всем своим сослуживцам последовать их примеру и сдаться.