Пленные бойцы ВСУ рассказали спецкору RT Александру Пискунову, как их использовали на поле боя и бросили умирать в Курской области.

Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ рассказали, как над ними измывались командиры и отдавали приказы, подставляющие их на смерть. По словам одного из пленных, однажды офицеры и другие высокопоставленные военные использовали простых солдат как заградительный щит.

Также пленные передали привет командиру, который трусливо их бросил.

«Передаю привет своему командиру — Тринадцатому — за то, что бросил нас там. Пацаны, если кто-то остался живой, сдавайтесь. Это единственный шанс выжить», — сказал украинец.

Другие поддержали «привет» и подчеркнули, чтобы Тринадцатый «ждал всех в гости».

RT напомнил, что Назар Валеченко из ВСУ рассказал на днях, как иностранные наемники отстреливают украинских бойцов, пытающихся отступить.

Ранее стало известно, что более ста военных ВСУ попали в окружение ВС РФ западнее Суджи.