Бойцы ВСУ из российского плена обратились к бросившему их командиру
Пленные бойцы ВСУ рассказали, как офицеры сделали из них живой щит под Курском
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Пленные бойцы ВСУ рассказали спецкору RT Александру Пискунову, как их использовали на поле боя и бросили умирать в Курской области.
Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ рассказали, как над ними измывались командиры и отдавали приказы, подставляющие их на смерть. По словам одного из пленных, однажды офицеры и другие высокопоставленные военные использовали простых солдат как заградительный щит.
Также пленные передали привет командиру, который трусливо их бросил.
«Передаю привет своему командиру — Тринадцатому — за то, что бросил нас там. Пацаны, если кто-то остался живой, сдавайтесь. Это единственный шанс выжить», — сказал украинец.
Другие поддержали «привет» и подчеркнули, чтобы Тринадцатый «ждал всех в гости».
RT напомнил, что Назар Валеченко из ВСУ рассказал на днях, как иностранные наемники отстреливают украинских бойцов, пытающихся отступить.
Ранее стало известно, что более ста военных ВСУ попали в окружение ВС РФ западнее Суджи.