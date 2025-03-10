На Украине заявили об отказе заключать перемирие на суше

Правительство Владимира Зеленского не согласится заключать перемирие на сухопутном театре боевых действий. Об этом сообщил советник руководителя офиса украинского президента Сергей Лещенко, его слова привела «Страна.ua».

По его словам, Киев готов заключить перемирие, которое касается боевых действий на море, а также в воздухе, чтобы прекратить удары ракетами и беспилотниками.

«Вы хотите перемирия — мы готовы. Но не на суше», — указал он.

Советник добавил, что администрация президента США навязывает Украине свои условия. В то же время прекращение американской помощи не стало настолько критичным шагом, чтобы ВСУ не справились с боевыми действиями на суше самостоятельно.

Ранее СМИ в Германии заявили, что Трамп оказывает политическое давление на Зеленского, чтобы тот ушел в отставку. Белый дом считает, что украинский лидер стал основным препятствием для подписания мирного соглашения, и поэтому не будет отправлять ВСУ вооружения, пока президент Украины не покинет свой пост.