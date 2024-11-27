На западе Украины было уничтожено уникальное для страны предприятие, где выпускали оборудование для строительства артезианских скважин. Об этом сообщил Владислав Власюк, уполномоченный украинского президента по санкционной политике. Его слова привело издание «Страна.ua».

По утверждению Власюка, вчера рано утром в Львовской области была объявлена воздушная тревога. После этого последовал удар по Дрогобычскому долотному заводу, который выпускал оборудование для бурения артезианских скважин. По итогам атаки предприятие было полностью уничтожено. Больше на Украине подобных производств нет.

Ранее сообщалось, что на территории завода «Роскосмоса», который действует в Санкт-Петербурге, была обнаружена лаборатория по выпуску снюса. Проверки проводились миграционной службой, но попутно она выявила многие заинтересовавшие правоохранителей факты.