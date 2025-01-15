Украинские войска не контролируют то, что происходит под Красноармейском. Так считает Юрий Бутусов, журналист и бывший советник министра обороны. Он написал об этом в своем телеграм-канале.

По его мнению, украинское командование не контролирует то, что происходит в Покровске, а также Великой Новоселке. Руководство ВСУ утратило управление своими частями.

«Ставка верховного главнокомандующего и сам главнокомандующий ВСУ демонстрируют неспособность влиять на ход событий», — указал он.

Бутусов добавил, что украинские подразделения бросаются во встречный бой на данных направлениях в попытке остановить наступление ВС РФ и несут при этом большие потери. Планирования контратак нет, между войсками отсутствует взаимодействие.

Ранее Бутусов заявил, что украинские бойцы бегут с фронта целыми ротами. Такая ситуация наблюдается на самых важных направлениях. Подразделения не получают пополнений, в то же время Зеленский не хочет снижать возраст мобилизации, что усугубляет обстановку.