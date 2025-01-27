На Украине Зеленского призвали остановить волну задержаний мэров по всей стране

На Украине началась волна задержаний мэров, а также их арестов. Об этом заявили в Ассоциации городов Украины 27 января.

По информации Ассоциации, задержания проводятся в массовом характере по всей Украине. Таким образом, как отмечает организация, продолжают оказывать давление на органы местного самоуправления: возбуждаются фиктивные дела по надуманным преступлениям, появляются искусственные основания для задержания и ареста.

«Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против глав небольших общин уже в 2025 году», — говорится в тексте обращения, направленном Владимиру Зеленскому.

Ассоциации городов Украины отметила, что лишь за начало 2025 года стало известно минимум о трех задержаниях управленцев и случаи, уверены, не последние. Среди примеров — мэры Нетишина, Дрогобыча и Ирпеня. Организация призвала Зеленского разобраться, помешать силовиками проводить неправомерные задержания и аресты.

Ранее сообщалось, что была раскрыта последняя стратегия Владимира Зеленского.