На украинском предприятии устроили взрыв: есть погибшие

На Украине в кабинете начальства одного из предприятий в Крыжополе произошел взрыв. Как сообщает «МК», погибшими стали три человека.

Инцидент зафиксировали 31 декабря. По предварительной информации Нацполиции Украины, неизвестные установили в кабинете начальника одного из предприятий взрывоопасное устройство. В момент, когда там находился руководитель и другие сотрудники, прогремел взрыв. Случился хлопок в момент, когда дверь в помещение открыл один из работников.

Скончался визитер и начальник, а позже и еще один сотрудник от полученных травм.

На месте отработала следственно-оперативная группа областного главка, местная полиция, взрывотехники и криминалисты. Рассматривают версию о покушении.

Напомним,17 декабря из-за взрыва на юго-востоке Москвы погибли генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Кириллов и его помощник.