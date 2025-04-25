На улицах Стамбула жители организовали поселения из палаток из-за новых подземных толчков

Жители Стамбула массово ночуют в палатках на улицах города из-за очередных подземных толчков, пишет SHOT. Последний из них, магнитудой 3,7, был зафиксирован в пятницу, 25 апреля.

Как отмечает телеграм-канал, люди покидают свои дома и собираются в парках, чтобы избежать возможных разрушений в результате нового землетрясения.

На протяжении последних нескольких дней в городе произошло около 300 подземных толчков, и многие жители опасаются повторений. Власти города организовали доставку еды и воды в палаточные лагеря.

Несмотря на серьезность ситуации, интерес россиян к Стамбулу как к туристическому направлению не уменьшился. Как пишет SHOT, в Российском союзе туриндустрии отметили высокий уровень спроса на поездки в крупнейший город Турции.

Более того, по сравнению с прошлым годом доля поездок в Стамбул даже немного увеличилась на фоне других курортов Турции. Эксперты отмечают отсутствие отмены бронирований в связи с землетрясениями, особенно на предстоящие майские праздники.

В интервью РИА Новости турецкий сейсмолог Халюк Эйидоган порекомендовал туристам выбирать отели, расположенные в более безопасных с точки зрения сейсмоопасности районах Стамбула.

«Если вы проживаете в сейсмоопасной зоне или приезжаете туда на отдых, вы должны быть на 100% уверены в безопасности вашего дома, отеля, торгового центра, магазина, где вы находитесь», — отметил Эйидоган.

Он подчеркнул, что популярный среди туристов район Султанахмет, где расположены Айя-София и другие достопримечательности, относится к зонам самой высокой степени опасности.

Ранее стало известно, что в Турции от страха из-за землетрясения умер мужчина.