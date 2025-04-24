Мужчина умер от страха во время землетрясения в Стамбуле

Мужчина из Узбекистана, проживающий в Стамбуле, скончался во время землетрясения из-за испуга и дальнейших осложнений на сердце. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на генконсульство в Турции.

В Стамбуле 23 апреля мужчина из Узбекистана переволновался из-за начавшегося землетрясения и после почувствовал себя плохо. На фоне испуга у него начались серьезные проблемы с сердцем, которые в считаные минуты привели к смерти.

«23 апреля 2025 года наш соотечественник, проживавший в Стамбуле, скончался от сердечной недостаточности», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что помогут с организацией перевозки тела мужчины на родину.

Напомним, что в районе Силиври близ Стамбула произошло сильное землетрясение магнитудой 6.2. Эпицентр фиксировали на глубине Мраморного моря. Афтершоки также происходили в Стамбульской провинции Бююкчекмедже. Среди пострадавших от природного ЧП более 230 человек.

Ранее эксперт предсказал новое землетрясение в Турции.