«На улицу выйти можно»: в Сочи не удивились чрезвычайной ситуации

Утром оперативный штаб Краснодарского края сообщил о том, что из-за сильных дождей уровень воды в реке Мацеста повысился. Часть города Сочи оказалась затопленной.

Утром оперативный штаб Краснодарского края сообщил о том, что из-за сильных дождей уровень воды в реке Мацеста повысился. Часть города Сочи оказалась затопленной.

«Как всегда топит. Но на улицу выйти можно. Я вот даже на работу собираюсь. Большая часть города живет обычной жизнью», – рассказала Тамара В. в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время представители местной администрации докладывают, что вода начала заливать цокольные этажи домов, придомовые территории, дороги и автомобили. Власти готовятся к эвакуации. В некоторых районах Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо доложил о снижении уровня воды в Алешках и Голой Пристани «почти до нуля».