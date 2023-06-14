Сальдо сообщил о снижении уровня воды в Алешках и Голой Пристани «почти до нуля»

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал о происходящем в зоне подтопления в российском регионе, пострадавшем от подрыва Каховской ГЭС.

Как отметил губернатор, уровень воды по состоянию на вечер вторника, 13 июня, в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области упал почти до нулевой отметки.

«Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки и составляет 0,1 и 0,25 метра соответственно. В Новокаховском городском округе уровень воды без изменений – 5 метров», - написал Сальдо в своем аккаунте в соцсетях.

Глава Херсонской области также сообщил, что в течение последних суток в Новой Каховке коммунальщиками была проведена откачка воды из четырех домов и вывезены 102 кубометра мусора.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет в ежедневном режиме внимательно следить за расследованием уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС.

В свою очередь, как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, подрывом Каховской ГЭС Киев в очередной раз пытался лишить Крым водоснабжения. Пресс-секретарь президента РФ также связал этот очередной украинский теракт с неудавшимся контрнаступлением ВСУ.