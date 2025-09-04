На Урале череп мужчины пострадал от удара крана, он выжил

В Свердловской области, в городе Серове, произошел несчастный случай: мужчина получил тяжелую травму головы из-за падения стрелы крана. Как сообщил телеграм-канала Baza, удар был настолько сильным, что череп пострадавшего треснул, но, несмотря на это, мужчина остался жив.

До проведения операции жизнь пострадавшего находилась в опасности из-за осколка, который мог повредить мозг. Хирургическое вмешательство провели в Нижнем Тагиле, после чего пациента выписали из больницы. Он успешно прошел курс реабилитации, и врачи отмечают значительное улучшение его состояния.

