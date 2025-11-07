На Урале осудили мужчину, убившего друга после игры в «Камень, ножницы, бумага»

Туринский районный суд Свердловской области вынес суровый приговор местному жителю, который заколол собутыльника после победы в смертельной игре. Пресс-служба судов региона подтвердила, что суд приговорил Сергея Горячевских к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как установило следствие, инцидент произошел в мае в поселке Слобода Туринская. Горячевских и его знакомый на протяжении нескольких дней распивали алкоголь. В ходе затянувшейся пьянки мужчины, чтобы развлечься, начали играть в «Камень, ножницы, бумага», поставив на кон свои жизни.

Стороны договорились, что победитель получает право расправиться с проигравшим или приказать ему совершить расправу над третьим лицом. Горячевских выиграл эту роковую партию, однако между мужчинами сразу вспыхнул конфликт. В пылу ссоры победитель схватил нож, который они использовали для нарезки сала, и нанес оппоненту три удара.

После этого осужденный сам вызвал медиков и сознался в содеянном, однако спасти жизнь пострадавшего врачи не смогли.

Ранее сообщалось, что суд арестовал подозреваемого в убийстве сожительницы на почве ревности.