Суд арестовал подозреваемого в убийстве сожительницы на почве ревности

Следственные органы Ростова-на-Дону задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в убийстве своей 27-летней сожительницы. Преступление было совершено в ходе бытового конфликта, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

По предварительной версии следствия, инцидент произошел 1 ноября. Между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора, причиной которой, по данным источника 161.ru, стала ревность. Подозреваемый утверждал, что потерпевшая вернулась домой позже оговоренного времени.

В разгар конфликта 40-летний мужчина набросился на сожительницу, схватил ее за шею и начал душить. Он не отпускал женщину до тех пор, пока она не потеряла сознание. После этого, как установили следователи, он нанес ей удар ножом. Полученное ранение оказалось смертельным, и женщина скончалась на месте происшествия.

В отношении подозреваемого было незамедлительно возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

