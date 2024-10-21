На Урале задержали подпольных золотодобытчиков с золотом на 300 млн руб

Сотрудники ФСБ обнаружили у мужчин в Челябинской области 41 килограмм золотых слитков, общая стоимость которых составляет 300 млн рублей, сообщил РБК.

На опубликованном видео видно, как подозреваемые искали золотые самородки. Кроме того, у них были найдены слитки, которые они самостоятельно произвели. У обвиняемых также обнаружили металлоискатели.

В ФСБ уточнили, что задержанные являются членами межрегиональной преступной организации, занимавшейся незаконной добычей золота в нескольких российских регионах. После извлечения ресурса они сбывали его в Екатеринбурге.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ. Согласно данной статье, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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